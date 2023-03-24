Іспанія

Хорватський півзахисник хоче й надалі виступати за мадридців.

Півзахисник Реала Лука Модрич прокоментував своє майбутнє в команді. Хорват вірить, що залишиться в стані мадридців.

"Моє бажання відоме, я хочу залишитися в Реалі. Вірю і сподіваюся, що це станеться. Решта – лише припущення та чутки. Повторюю в 100-ий раз, я сподіваюся і вірю, що залишуся в Реалі", — наводить слова хорвата Модрич.

Зазначимо, що в цьому сезоні півзахисник провів 37 матчів, в яких відзначився шістьма голами та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Модрич потрапив до заявки збірної Хорватії на матчі відбору Євро-2024.