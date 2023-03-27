Іспанія

Аргентинця хоче Атлетіко.

Торішнє літнє трансферне вікно завершилось для аргентинського нападника Анхеля Ді Марії приєднанням до туринського Ювентуса в якості вільного агента.

35-річний виконавець тоді підписав річну угоду з італійським грандом, через що вже наприкінці поточного сезону може опинитись в іншому клубі.

Як повідомляє Todofichajes, новим клубом Анхеля може стати Атлетіко Мадрид. "Матрацники" хочуть підписати Анхеля на правах вільного агента. Нагадаємо, що тривалий час аргентинець грав у складі Реала.

У поточному сезоні на рахунку Анхеля 24 матчі, вісім голів та сім гольових передач.