Під час інтерв'ю футболіст спав.
Анссумане Фаті, Getty Images
29 березня 2023, 21:20
Вінгер Барселони Анссумане Фаті розчарований інтерв'ю його батька місцевим ЗМІ. Про це повідомляє Relevo.
Нагадаємо, під час розмови з журналістами батько футболіста заявив, що його син отримує мало ігрової практики у складі Барселони.
За інформацією джерела, Фаті не знав про це інтерв'ю і під час розмови батька зі ЗМІ у їхньому будинку, він спав.
Також наголошується, що незабаром Фаті може зробити заяву, в якій він відокремиться від слів батька.
Цього сезону Фаті провів 38 поєдинків, у яких забив шість м'ячів та віддав три результативні передачі.