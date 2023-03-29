Іспанія

Під час інтерв'ю футболіст спав.

Вінгер Барселони Анссумане Фаті розчарований інтерв'ю його батька місцевим ЗМІ. Про це повідомляє Relevo.

Нагадаємо, під час розмови з журналістами батько футболіста заявив, що його син отримує мало ігрової практики у складі Барселони.

За інформацією джерела, Фаті не знав про це інтерв'ю і під час розмови батька зі ЗМІ у їхньому будинку, він спав.

Також наголошується, що незабаром Фаті може зробити заяву, в якій він відокремиться від слів батька.

Цього сезону Фаті провів 38 поєдинків, у яких забив шість м'ячів та віддав три результативні передачі.