Іспанія

32-річний француз всьоме в кар'єрі отримав приз найкращому гравцю місяця в Ла Лізі.

Нападника мадридського Атлетіко Антуана Грізманна визнано найкращим гравцем іспанської Ла Ліги за підсумками березня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Минулого місяця 32-річний француз забив гол та віддав асист у матчі проти Севільї (6:1), а також забив м'яч у ворота Валенсії (3:0). Також "матрацники" виграли гостьову зустріч проти Жирони (1:0).

У боротьбі за нагороду Грізманн випередив Енеса Унала (Хетафе), Рафінью (Барселона), Яго Аспаса (Сельта), Самуеля Чуквезе (Вільярреал), Борху Іглесіаса (Бетіс) та Давіда Сільву (Реал Сосьєдад).

Для Антуана це сьома нагорода найкращому гравцю місяця у чемпіонаті Іспанії у кар'єрі.

Цього сезону Грізманн провів 36 поєдинків, у яких забив 10 голів та віддав 11 результативних передач.