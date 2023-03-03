Події відбувалися у будинку марроканського футболіста.
Ашраф Хакімі, Getty Images
03 березня 2023, 13:15
Прокуратура французького Нантера оголосила обвинувальний висновок щодо захисника ПСЖ та збірної Марокко Ашрафа Хакімі. Про це повідомляє L'Equipe.
Нагадаємо, раніше 24-річна дівчина звинуватила футболіста у зґвалтуванні, яке мало місце у лютому цього року.
Адвокат Ашрафа назвав цю інформацію брехнею, а дружина Хакімі розпочала процес розлучення з гравцем.
За інформацією джерела, 24-річний Хакімі вже дав свідчення в суді, який звинуватив його і помістив під судовий контроль.
Цього сезону Хакімі провів 31 матч, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять результативних передач.