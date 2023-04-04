Німецький захисник не має наміру пропускати півфінальний матч Кубка Іспанії.
Антоніо Рюдігер, Getty Images
04 квітня 2023, 09:30
Захисник мадридського Реалу Антоніо Рюдігер може пропустити майбутній півфінальний матч Кубка Іспанії проти Барселони. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, 30-річний німець тренується за індивідуальною програмою, але сподівається взяти участь у кубковому протистоянні.
Крім Рюдігера, окремо від загальної групи тренувався Маріано Діас.
Нагадаємо, Рюдігер отримав пошкодження на тренуванні перед грою з Вальядолідом (6:0). У стані "вершкових" впевнені, що Антоніо встигне відновитись до матчу проти "блаугранас".
Нагадаємо, матч-відповідь Барселона — Реал відбудеться завтра, 5 квітня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за подіями поєдинку можна буде на Football.ua. У першій грі "вершкові" мінімально поступилися з рахунком 0:1.