Іспанія

Німецький захисник не має наміру пропускати півфінальний матч Кубка Іспанії.

Захисник мадридського Реалу Антоніо Рюдігер може пропустити майбутній півфінальний матч Кубка Іспанії проти Барселони. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 30-річний німець тренується за індивідуальною програмою, але сподівається взяти участь у кубковому протистоянні.

Крім Рюдігера, окремо від загальної групи тренувався Маріано Діас.

Нагадаємо, Рюдігер отримав пошкодження на тренуванні перед грою з Вальядолідом (6:0). У стані "вершкових" впевнені, що Антоніо встигне відновитись до матчу проти "блаугранас".

Нагадаємо, матч-відповідь Барселона — Реал відбудеться завтра, 5 квітня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за подіями поєдинку можна буде на Football.ua. У першій грі "вершкові" мінімально поступилися з рахунком 0:1.