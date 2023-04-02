Французький форвард забив три м'ячі у ворота Вальядоліда.
Карім Бензема, Getty Images
02 квітня 2023, 19:10
Мадридський Реал у матчі 27 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі розгромив Вальядолід із рахунком 6:0.
У цьому поєдинку оформленим хет-триком відзначився нападник "вершкових" Карім Бензема, який забив три м'ячі за сім хвилин.
За інформацією Gracenote Live, Бензема став автором другого найшвидшого хет-трику Реала в іспанському чемпіонаті.
1992 року Фернандо Йерро забив три голи у ворота Еспаньйола за шість хвилин — тоді мадридці виграли з рахунком 7:0.
Цього сезону Бензема провів 30 поєдинків, у яких забив 22 м'ячі та віддав п'ять асистів.