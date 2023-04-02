Іспанія

Французький форвард забив три м'ячі у ворота Вальядоліда.

Мадридський Реал у матчі 27 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі розгромив Вальядолід із рахунком 6:0.

У цьому поєдинку оформленим хет-триком відзначився нападник "вершкових" Карім Бензема, який забив три м'ячі за сім хвилин.

За інформацією Gracenote Live, Бензема став автором другого найшвидшого хет-трику Реала в іспанському чемпіонаті.

1992 року Фернандо Йерро забив три голи у ворота Еспаньйола за шість хвилин — тоді мадридці виграли з рахунком 7:0.

Цього сезону Бензема провів 30 поєдинків, у яких забив 22 м'ячі та віддав п'ять асистів.