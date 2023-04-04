Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.
Реал - Вальядолід - Getty Images
04 квітня 2023, 15:32
Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяються протистояння Ельче та Барселони, а також матч поміж Реалом та Вальядолідом.
Результати туру
Барселона очікувано переграла Ельче
Особливої інтриги виїзд Барселони до аутсайдера не подарував. Справа завершилася доволі очікуваним розгромом.
Бадія — Кармона (Гуті, 54), Паласіос, Бігас, Бланко (Ніко, 65), Клерк — Маскарель, Гумбау — Тете (Хосан, 65), Фідель — Мілья (Понсе, 76)
тер Штеген — Араухо (Торре, 77), Кунде, Алонсо, Альба — Роберто, Гарсія, Гаві (Кессьє, 68) — Торрес, Левандовські, Фаті (Гаррідо, 84)
Головними діючими обличчями стали двоє. Роберт Левандовські та Ферран Торрес результативними діями подарували команді чергову впевнену суху перемогу та додали приводів для радощів Марку-Андре в воротах.
В першому таймі поляк чітко пробив у дальній кут після асисту Араухо, а в другому йому вдався гарний удар.
На рахунку іспанця один голясо, доволі розкішний, та асист.
Словом, багато розписувати немає сенсу, абсолютно заслужена та впевнена перемога над одним з аутсайдерів цього чемпіонату.
Реал без проблем зумів обіграти Вальядолід
Реал також вирішив не відставати від конкурента і дуже впевнено обіграв вдома Вальядолід. Причому забив навіть більше за ворогів із Каталонії.
Куртуа — Васкес, Мілітао, Алаба (Вальєхо, 69), Камавінга — Асенсіо, Чуамені, Кроос — Родріго (Одріосола, 82), Бензема (Азар, 65), Вінісіус (Себальйос, 69)
Асенхо — Фреснеда, Перес (Кіке, 46), Ель Ямік, Фернандес, Роса (Торрес, 61) — Хонгла (Плано, 46), Меса (Агуадо, 46), Мончу — Плата (Амалла, 70), Леон
В середині першого тайму гості, які мають невтішну статистику з суперником, розсипалися після технічного голу Родріго і далі почалося шоу одного актора. Його фамілія звучить Бензема.
Крутезний голясо француза головою поклав початок трьом м'ячам та хет-трику на очах власної публіки. Практично всі вийшли дійсно видовищними.
В другому таймі справу довершили Марко Асенсіо та Лукас Васкес, який забив з передачі Азара. Бельгієць, здається, ще залишив частину колись топового футболіста, хоча навряд чи це знак до повернення тієї самої знаменитої форми.
Коротко про інші матчі туру
- Мальорка та Осасуна розписали закономірну нічию (0:0). За статистикою матч вийшов рівним.
- Жирона дотиснула вдома Еспаньйол (2:1). Команди обмінялися голами, проте вийшовший на заміну Стуані, досвідчений ветеран іспанського футболу, реалізував пенальті.
- Атлетік та Хетафе голів забити не зуміли (0:0). В другому таймі обидва колективи не завдали жодного удару у площину воріт один одного.
- Севілья вдало дебютувала під керівництвом Хосе Менділібара, перегравши Кадіс (2:0). Обидва голи прийшли у другому таймі.
- Сельта та Альмерія зіграли результативну нічию (2:2). Двічі гості виходили вперед і двічі господарі зрівнювали рахунок.
- Вільярреал вдома переграв Сосьєдад (2:0). Команда Сетьєна забила двічі у таймі номер два.
- Атлетіко мінімально переміг Бетіс (1:0). Єдиний гол забив Корреа і ця вікторія означає, що мадридці відірвалися на комфортну відстань у таблиці та закріпилися у зоні Ліги чемпіонів.
- Валенсія та Райо розписали результативну нічию (1:1). На гол Комесаньї технічним ударом з одинадцяти метрів відповів Джастін Клюйверт.
Цікаві факти та статистика
Найкращий гол 27-го туру Прімери
Арнау Мартінес (Жирона)
Ферран Торрес (Барселона)
Карім Бензема (Реал)
Карім Бензема (Реал)
Найкращий гравець 27-го туру Прімери
Роберт Левандовські (Барселона) – дубль Ельче
Карім Бензема та Родріго Гоес (Реал) – хет-трик та 1+2 проти непоступливого Вальядоліду
Символічна збірна 27-го туру Прімери
Турнірна таблиця після 27-го туру
Розклад наступного туру Прімери