Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяються протистояння Ельче та Барселони, а також матч поміж Реалом та Вальядолідом.

Результати туру



Барселона очікувано переграла Ельче

Особливої інтриги виїзд Барселони до аутсайдера не подарував. Справа завершилася доволі очікуваним розгромом.

Бадія — Кармона (Гуті, 54), Паласіос, Бігас, Бланко (Ніко, 65), Клерк — Маскарель, Гумбау — Тете (Хосан, 65), Фідель — Мілья (Понсе, 76)

тер Штеген — Араухо (Торре, 77), Кунде, Алонсо, Альба — Роберто, Гарсія, Гаві (Кессьє, 68) — Торрес, Левандовські, Фаті (Гаррідо, 84)

Головними діючими обличчями стали двоє. Роберт Левандовські та Ферран Торрес результативними діями подарували команді чергову впевнену суху перемогу та додали приводів для радощів Марку-Андре в воротах.

В першому таймі поляк чітко пробив у дальній кут після асисту Араухо, а в другому йому вдався гарний удар.

На рахунку іспанця один голясо, доволі розкішний, та асист.

Словом, багато розписувати немає сенсу, абсолютно заслужена та впевнена перемога над одним з аутсайдерів цього чемпіонату.

Реал без проблем зумів обіграти Вальядолід

Реал також вирішив не відставати від конкурента і дуже впевнено обіграв вдома Вальядолід. Причому забив навіть більше за ворогів із Каталонії.

Куртуа — Васкес, Мілітао, Алаба (Вальєхо, 69), Камавінга — Асенсіо, Чуамені, Кроос — Родріго (Одріосола, 82), Бензема (Азар, 65), Вінісіус (Себальйос, 69)



Асенхо — Фреснеда, Перес (Кіке, 46), Ель Ямік, Фернандес, Роса (Торрес, 61) — Хонгла (Плано, 46), Меса (Агуадо, 46), Мончу — Плата (Амалла, 70), Леон

В середині першого тайму гості, які мають невтішну статистику з суперником, розсипалися після технічного голу Родріго і далі почалося шоу одного актора. Його фамілія звучить Бензема.

Крутезний голясо француза головою поклав початок трьом м'ячам та хет-трику на очах власної публіки. Практично всі вийшли дійсно видовищними.

В другому таймі справу довершили Марко Асенсіо та Лукас Васкес, який забив з передачі Азара. Бельгієць, здається, ще залишив частину колись топового футболіста, хоча навряд чи це знак до повернення тієї самої знаменитої форми.

Коротко про інші матчі туру

- Мальорка та Осасуна розписали закономірну нічию (0:0). За статистикою матч вийшов рівним.

- Жирона дотиснула вдома Еспаньйол (2:1). Команди обмінялися голами, проте вийшовший на заміну Стуані, досвідчений ветеран іспанського футболу, реалізував пенальті.

- Атлетік та Хетафе голів забити не зуміли (0:0). В другому таймі обидва колективи не завдали жодного удару у площину воріт один одного.

- Севілья вдало дебютувала під керівництвом Хосе Менділібара, перегравши Кадіс (2:0). Обидва голи прийшли у другому таймі.

- Сельта та Альмерія зіграли результативну нічию (2:2). Двічі гості виходили вперед і двічі господарі зрівнювали рахунок.

- Вільярреал вдома переграв Сосьєдад (2:0). Команда Сетьєна забила двічі у таймі номер два.

- Атлетіко мінімально переміг Бетіс (1:0). Єдиний гол забив Корреа і ця вікторія означає, що мадридці відірвалися на комфортну відстань у таблиці та закріпилися у зоні Ліги чемпіонів.

- Валенсія та Райо розписали результативну нічию (1:1). На гол Комесаньї технічним ударом з одинадцяти метрів відповів Джастін Клюйверт.

Цікаві факти та статистика

Найкращий гол 27-го туру Прімери

Арнау Мартінес (Жирона)

Ферран Торрес (Барселона)

Карім Бензема (Реал)

Карім Бензема (Реал)

Найкращий гравець 27-го туру Прімери

Роберт Левандовські (Барселона) – дубль Ельче

Карім Бензема та Родріго Гоес (Реал) – хет-трик та 1+2 проти непоступливого Вальядоліду

Символічна збірна 27-го туру Прімери

Турнірна таблиця після 27-го туру

# И О 1 Барселона 27 71 2 Реал Мадрид 27 59 3 Атлетіко 27 54 4 Реал Сосьєдад 27 48 5 Бетіс 27 45 6 Вільярреал 27 44 7 Атлетік 27 37 8 Райо Вальєкано 27 37 9 Сельта 27 35 10 Осасуна 27 35 11 Жирона 27 34 12 Мальорка 27 33 13 Севілья 27 31 14 Хетафе 27 30 15 Кадіс 27 28 16 Вальядолід 27 28 17 Валенсія 27 27 18 Еспаньйол 27 27 19 Альмерія 27 27 20 Ельче 27 13



Розклад наступного туру Прімери