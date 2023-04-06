Іспанія

Фахівець порадував своїх футболістів.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті виступив у роздягальні клубу після розгромної перемоги над Барселоною — 4:0.

"Перше. Я пишаюся тим, що побачив такий матч. По-друге, я збрехав вам. Це був не фінал. Це був лише півфінал, а в фіналі ми ще маємо зіграти. По-третє, слухайте уважно, завтра вихідний!", — сказав Анчелотті.

Відео голів та огляд півфіналу Кубка Іспанії між Барселоною та Реалом можна дивитись на Football.ua.