Іспанія

Схоже, світ ще може побачити аргентинця у футболці Барселони.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі може знову стати гравцем Барселони. 35-річний аргентинець попросив свого батька та агента провести переговори із президентом каталонського клубу Жоаном Лапортою. Сам Ліонель обговорить це питання з головним тренером "блаугранас" Хаві.

Тим часом журналіст Жерар Ромеро повідомляє, що Лео вже обговорює зарплатню в каталонському клубі. За словами інсайдера, Мессі готовий отримувати зарплату, що відповідає економічному становищу Барси. Ромеро додає, що люди в клубі, які були проти його повернення, зрозуміли, що перехід аргентинця став би великим фінансовим вливанням.

Діючий контракт Мессі з ПСЖ розрахований до кінця нинішнього сезону і сторони поки що не можуть домовитися про його продовження.

Цього сезону Мессі провів 32 матчі, в яких забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що клуби МЛС хочуть "скинутися" на Мессі.