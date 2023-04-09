Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 9 квітня 2023 року, 17:15.

У матчі 28 туру іспанської Ла Ліги Кадіс у гостях несподівано обіграв Бетіс (2:0).

Перемогу гостям принесли забиті м'ячі у виконанні Алькараса та Де ла Флора.

Також зазначимо, що Бетіс закінчував зустріч вдев'ятьох після вилучень Каналеса та Руїбаля.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бетіс — Кадіс в іспанській Ла Лізі:

Бетіс — Кадіс 0:2

Голи: Алькарас, 53 (з пенальті), Де ла Флор, 59.

Бетіс: Сілва — Міранда (Абнер, 65), Феліпе, Песселья (Гонсалес, 22), Руїбаль — Карвалью (Хоакін, 65), Г. Родрігес — Перес, Родрі (Хуанмі, 56), Каналес — Іглесіас (Енріке, 46).

Кадіс: Хіль — Еспіно, Хіменес (Мере, 67), Е. Родрігес, Валенсія — Собріно (Алєхо, 67), Алькарас, Феде (Фернандес, 67), Бонгонда — Гвардіола (Негредо, 90+2), Де ла Флор (Рохер, 82).

Попередження: Перес, Карвалью, Міранда — Феде, Собріно, Серрано.

Вилучення: Каналес, 38 (пряма червона), Руїбаль, 60 (пряма червона).