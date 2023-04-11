Український вінгер не зміг показати свої найкращі сторони.
Віктор Циганков, getty images
11 квітня 2023, 00:31
Жирона в рамках поєдинку двадцять восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії грала на виїзді проти Барселони.
Український вінгер Віктор Циганков вийшов на поле у старті своєї команди та відіграв 71 хвилину, не відзначившись результативними діями.
Авторитетний статистичний портал Whoscored оцінив виступи Віктора Циганкова низькою оцінкою — 6,3 бала.
Нижчий показник серед тих, хто грав з перших хвилин лише в Борхи Гарсії (6,2) та Кастельяноса (5,9), який не реалізував дуже хороший момент.
Віктор Циганков провів вісім матчів у складі Жирони, відзначившись трьома голами та трьома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в українського вінгера третя за розміром заробітна платня в Жироні.