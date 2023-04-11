Іспанія

Український вінгер не зміг показати свої найкращі сторони.

Жирона в рамках поєдинку двадцять восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії грала на виїзді проти Барселони.

Український вінгер Віктор Циганков вийшов на поле у старті своєї команди та відіграв 71 хвилину, не відзначившись результативними діями.

Авторитетний статистичний портал Whoscored оцінив виступи Віктора Циганкова низькою оцінкою — 6,3 бала.

Нижчий показник серед тих, хто грав з перших хвилин лише в Борхи Гарсії (6,2) та Кастельяноса (5,9), який не реалізував дуже хороший момент.

Віктор Циганков провів вісім матчів у складі Жирони, відзначившись трьома голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в українського вінгера третя за розміром заробітна платня в Жироні.