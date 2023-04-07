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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 6 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 6 квітня:

Україна втратила 26 сходинку в рейтингу ФІФА. Серед іншого відзначимо, що Аргентина обійшла Бразилію та очолює цей рейтинг, а Бразилія опустилась на третю сходинку. Франція тепер — друга.

Лемпард очолив Челсі. Клуб провів ряд перемовин із різними фахівцями, проте вирішив повернутись до варіанту із Френком Лемпардом.

ПСЖ визначився з недоторканими. До цього переліку увійшли Джанлуїджі Доннарумма, Ашраф Хакімі, Нуну Мендеш, Маркіньйос, Данілу Перейра, Марко Верратті та Кіліан Мбаппе.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.