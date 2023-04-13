Німеччина

Німецька команда втратить двох лідерів.

Директор Боруссії Менхенгладбах Роланд Віркус заявив, що клуб втратить двох лідерів в найближче літнє трансферне вікно.

"Рамі Бенсебаїні та Маркус Тюрам покинуть клуб як вільні агенти в червні", — наводить слова функціонера авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Очікується, що захисник приєднається до дортмундської Боруссії, тоді як нападник ще буде варто обрати свій майбутній клуб.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ларс Штіндль у статусі капітана залишить Боруссію Менхенгладбах наприкінці сезону.