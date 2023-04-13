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Чемпіонат Європи хочуть провести Великобританія, Туреччина та Італія.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена трьох претендентів на проведення чемпіонатів Європи у 2028 та 2032 роках.

Євро-2028 хочуть провести Великобританія та Ірландія, які подали спільну заявку за участю асоціацій Англії, Ірландії, Північної Ірландії, Уельсу та Шотландії.

Туреччина, незважаючи на проблеми після жахливих землетрусів, хоче провести турнір у 2028 або 2032 році.

Щодо Італії, то країна зацікавлена у проведенні Євро-2032.

Найближчими місяцями УЄФА уважно вивчить кожного з кандидатів, а у жовтні Виконавчий комітет проведе голосування та визначить господарів двох чемпіонатів Європи.

Нагадаємо, найближчий чемпіонат Європи 2024 року прийме Німеччина.