В клубі призначили нового головного тренера.
ТВІТТЕР АН-НАСРА
13 квітня 2023, 18:31
Хорватський фахівець Дінко Єличич очолив Ан-Наср після звільнення Руді Гарсії. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Дінко Єличич працював з командою U-19. До цього він очолював хорватські клуби та молодіжні збірні країни.
Раніше в ЗМІ повідомлялось, що Гарсія посварився із деякими гравцями клубу, що додатково погіршило стосунки та атмосферу. Окрім того, французький спеціаліст не виправдав очікувань керівництва в плані розвитку гучного проєкту.
Ан-Наср займає друге місце у чемпіонаті Саудівської Аравії. Вони поступаються у три очки Аль-Іттіхаду (56 — 53).