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В клубі призначили нового головного тренера.

Хорватський фахівець Дінко Єличич очолив Ан-Наср після звільнення Руді Гарсії. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Дінко Єличич працював з командою U-19. До цього він очолював хорватські клуби та молодіжні збірні країни.

Раніше в ЗМІ повідомлялось, що Гарсія посварився із деякими гравцями клубу, що додатково погіршило стосунки та атмосферу. Окрім того, французький спеціаліст не виправдав очікувань керівництва в плані розвитку гучного проєкту.

Ан-Наср займає друге місце у чемпіонаті Саудівської Аравії. Вони поступаються у три очки Аль-Іттіхаду (56 — 53).