Іспанія

Досвідчений виконавець залишиться в клубі ще на один сезон.

Володар Золотого м’яча зразка 2018 року, хорватський півзахисник мадридського Реала Лука Модрич продовжує залишатись ключовою фігурою в центральній зоні свого клубу, не дивлячись відсоток ігрового часу на футбольному полі, що почав із кожним роком поступово зменшуватись.

Оскільки в "галактікос" існує практика обережного ставлення до оновлення угод із футболістами, що досягли віку 34 років, 37-річний виконавець останнім часом почав побоюватись, що чинний контракт, терміни якого спливають одразу після завершення поточного сезону, стане для нього останнім у Реалі.

Проте іспанська преса повідомляє, що одразу після вдалого першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти лондонського Челсі представники клубу мали розмову з агентами футболіста, запропонувавши тому ще на один рік продовжити стосунки.

Модрич виступає в складі Реала з 2012 року, коли перейшов із лондонського Тоттенгема за 35 млн євро, і з тих пір награв 476 ігор (37 голів, 77 гольових передач).

Із них — 40 у поточному сезоні (6 + 6).