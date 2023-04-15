Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Атлетік вдома переграв Сосьєдад. Обидва голи забив Іньякі Вільямс.

Завдяки перемозі Більбао приблизвся до зони єврокубків, а Реал з Сан-Себастьяна втримався у зоні Ліги чемпіонів. Враховуючи втрату балів конкурента у Прімері це дуже важливо для команди.

Атлетік — Сосьєдад 2:0

Голи: І. Вільямс (33, 70)

Атлетік: Сімон — Капа (Вівіан, 62), Альварес, Мартінес, Берчіче — Весга, Гарсія (Гарсія, 62) — І. Вільямс (Еррера, 89), Сансет (Муньяїн, 78), Н. Вільямс (Беренгер, 78)

Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Елустондо, 46), Субельдія, Ле Норман, Муньойс — Субіменді — Мендес (Барренечеа, 46), Сілва (Наварро, 82), Меріно — Оярсабаль (Момо, 61), Кубо (Серлот, 61)

Попередження: Капа, Гурусета, Гарсія, Альварес, Вівіан — Субельдія, Ле Норман