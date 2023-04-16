Україна

Нігерійський вінгер "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Рухом.

Вінгер київського Динамо Беніто прокоментував нічийний результат у матчі 21 туру української Прем'єр-ліги проти львівського Руху (1:1).

"Можу сказати, що ми зустрілися з хорошим суперником, який добре оборонявся. Було непросто зламати їхній захист, хоч нам врешті це вдалося. Та, на жаль, перед самою перервою ми пропустили непотрібний гол після помилки в захисті. Після цього супернику було легше будувати свою гру від оборони.

Після того, як суперники зрівняли рахунок, вони отримали впевненість. Коли суперник здобуває цю впевненість, тобі стає складніше. Ми намагалися забити другий м’яч, але не змогли. Вони стали грати від захисту та на контратаках. У першому таймі ми добре діяли та забили хороший гол, але на останніх хвилинах чомусь втратили концентрацію, що призвело до пропущеного м’яча, який змінив гру.

Асист на Ваната — награна комбінація? Так, на тренуваннях ми багато працювали над подібними комбінаціями. Коли я отримав перший пас від захисника, я одразу підняв голову та побачив рух Ваната вперед. Він вигравав позицію в опонента, і я швидко віддав передачу на нього, тож йому залишалося влучити у ворота.

Рух — Динамо 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Що стосується особисто моєї гри, я відчуваю, що можу давати команді більше. Впевнений, що прийдуть голи, асисти, перемоги. Треба тільки сконцентруватися та наполегливо працювати. Сподіваюся, що ця гольова передача — лише початок. Звісно, я задоволений, що відзначився сьогодні результативною дією, але вважаю, що можу приносити набагато більше користі. У цій завершальній частині сезону ми повинні намагатися брати максимум у кожній грі, адже йде боротьба не лише за чемпіонство, але й за розподіл місць у єврокубках.

Міжсезонні збори надали мені впевненості. Тренер дав зрозуміти, що розраховує на мене, і вмовив залишитися в команді. Вважаю, що це було правильне рішення для мене. Я намагаюся робити все від мене залежне, аби приносити користь команді. Контрольні матчі під час зборів допомогли нам краще зігратися, відчувати один одного, особисто мені краще розуміти те, як ми граємо у пас, як діємо в півзахисті. Це дійсно допомогло мені. Тепер треба сфокусуватися на заключній частині сезону.

Очікування перед українським класико? Це буде цікавий матч, протистояння Динамо та Шахтаря — це дійсно класико. Все, над чим ми маємо зараз працювати — здобути перемогу в цій грі заради наших уболівальників. Якщо ми переможемо, то наблизимося до них, наблизимося до першої двійки. Ми маємо повністю викластися, битися на полі. Це більше ніж просто гра, адже вона дуже важлива для наших фанів. Ми маємо показати, що ми кращі, і присвятити перемогу нашим прихильникам", - наводить слова Беніто прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що головному тренеру Динамо Мірчі Луческу потрібна операція.