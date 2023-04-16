Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 16 квітня 2023 року, 17:15.

У рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона у гостях зіграла внічию з Хетафе.

Командам виявилося замало двох таймів, щоб реалізувати свої моменти, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Хетафе — Барселона в 29 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:

Хетафе — Барселона 0:0

Хетафе: Сорія — Суарес (Альварес, 83), Джене, Дуарте, Альдерете, Іглесіас (Порту, 67) — Максимович (Альгобія, 76), Мілья, Мунір (Аленья, 76) — Майораль, Унал (Вільяр, 83).

Барселона: Тер Штеген — Альба (Торрес, 68), Кунде, Араухо, Роберто — Гаві, Бускетс, Кессьє (Фаті, 68) — Бальде, Рафінья (Торре, 88) — Левандовські.

Попередження: Альдерете, Суарес, Гаві.