Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяються протистояння Реалу з Кадісом, а також матч поміж Барселоною й Хетафе.

Результати туру



Реал здолав непоступливий Кадіс

Реал зумів дотиснути Кадіс та здобути важливу перемогу.

Хіль — Парра (Мере, 55), Ернандес, Фалі, Еспіно — Бонгонда, Сан Еметеріо, Алькарас, Собріно (Алекс, 70) — Гвардіола (Рохер, 70), Рамос (Негредо, 78)

Куртуа — Начо, Рюдігер, Мілітао, Васкес (Камавінга, 67) — Себальйос, Чуамені, Вальверде (Модрич, 80), Родріго (Азар, 80), Асенсіо — Бензема

Як було спрогнозовано в нашому традиційному анонсі легкої прогулянки тут якось не спостерігалося. Андердог чемпіонату вміє створити проблеми вдома.

Виявилося також, що другий голкіпер команди Хіль такий ж чудовий рівнем, як травмований Жереміас Ледесма, та вміє видавати потужні перформанси у рамі воріт. 9 сейвів, на хвилиночку, зробив.

Проте клас команди Анчелотті дався взнаки. За короткий проміжок часу їй вдалося забити двічі й вирішити долю цього конкретного протистояння.

Начо та Асенсіо забили практично ідентичні м'ячі дальніми ударами, різниця полягала лише в дистанціях та положеннях на полі.

У контексті боротьби з конкурентом за другу сходинку важлива перемога. Головна баталія на даний момент відбудеться у вівторок.

Каталонці вдруге поспіль зіграли внічию

Барселона продовжує невдалу серію без перемог.

Сорія — Суарес (Альварес, 83), Джене, Дуарте, Альдерете, Іглесіас (Порту, 67) — Максимович (Альгобія, 76), Мілья, Мунір (Аленья, 76) — Майораль, Унал (Вільяр, 83)

Тер Штеген — Альба (Торрес, 68), Кунде, Араухо, Роберто — Гаві, Бускетс, Кессьє (Фаті, 68) — Бальде, Рафінья (Торре, 88) — Левандовські

Проблеми команди у завершальній фазі атак стали очевидними вже давно, проте наразі якось виправити положення не вдається.

Вслід за нульовкою у дербі відбулася чергова втрата очок.

Моменти в команди Хаві були, наприклад, двічі у одному епізоді потрапили у каркас воріт, коли після зближення з голкіпером пробивав Рафінья, а добивання Бальде також виявилося невдалим.

Ще декілька випадків завершилися сейвами Сорії, яких накопичилося достатньо для порятунку нічиєї для своєї команди.

Ба більше, могла статися навіть перемога, якби Борха Майораль скористався помилкою Араухо та потрапив у дальній кут.

Жодної катастрофи немає, бо відрив у таблиці все рівно дуже солідний, проте певні питання все одно є.

Коротко про інші матчі туру

- Райо вдома переграв Осасуну (2:1). Обидва колективи відмітилися чудовими голами.

- Вільярреал несподівано програв Вальядоліду в себе (1:2). Еттьєну Капу потужним ударом вдалося лише скоротити відставання.

- Атлетік виграв в Сосьєдада в дербі країни Басків (2:0). Дублем відмітився Іньякі Вільямс, а його колектив впритул наблизився до зони єврокубків.

- Бетіс в яскравому стилі обіграв Еспаньйол та продовжив гонку з конкурентами за місце в четвірці (3:1). Симпатичний колектив з Севільї відстає від неї лише на відстань однієї перемоги.

- Жирона вдома переграла Ельче (2:0). Віктор Циганков провів на полі весь поєдинок, проте відмітитися результативними діями цього разу не зумів.

- Атлетіко здобув вольову перемогу над Альмерією (2:1). Антуан Грізманн забив обидва голи своєї команди у матчі.

- Валенсія вдома поступилася Севільї (0:2). Карлос Дель Серро Гранде також мав всі підстави призначити пенальті.

- Мальорка переграла Сельту у виїзному матчі (1:0). Єдиний гол чітким ударом на добиванні забив Ндіає.

Цікаві факти та статистика

Найкращий гол 29-го туру Прімери

Ісі Паласон (Райо Вальєкано)

Мої Гомес (Осасуна)

Іньякі Вільямс (Атлетік Більбао)

Сезар Монтес (Бетіс)

Оріоль Ромеу (Жирона)

Найкращий гравець 29-го туру Прімери

Селім Амалла (Вальядолід) та його 1+1 у переможному матчі з Вільярреалом

Іньякі Вільямс (Атлетік) – переможний дубль Сосьєдаду

Айосе Перес (Бетіс) – 1+1 проти Еспаньйола, що дозволили впритул наблизитися до зони чемпіонської ліги

Антуан Грізманн (Атлетіко) – дубль Альмерії

Символічна збірна 29-го туру Прімери

Турнірна таблиця після 29-го туру

# И О 1 Барселона 29 73 2 Реал Мадрид 29 62 3 Атлетіко 29 60 4 Реал Сосьєдад 29 51 5 Бетіс 29 48 6 Вільярреал 29 47 7 Атлетік 29 43 8 Райо Вальєкано 29 40 9 Жирона 29 38 10 Осасуна 29 38 11 Мальорка 29 37 12 Сельта 29 36 13 Севілья 29 35 14 Вальядолід 29 32 15 Хетафе 29 31 16 Кадіс 29 31 17 Альмерія 29 30 18 Валенсія 29 27 19 Еспаньйол 29 27 20 Ельче 29 13



Розклад наступного туру Прімери