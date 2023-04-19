Іспанія

Німецький хавбек вкотре висловився про своє майбутнє.

Півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос прокоментував своє найближче майбутнє у складі "вершкових".

Чинний контракт 33-річного німця розрахований до кінця нинішнього сещону. Очікується, що він підпише нову угоду на один рік.

"Все йде за планом, але я також поважаю те, чого хоче клуб щодо переговорів. У мене хороші стосунки з клубом упродовж багатьох років. І це питання вже обговорювалося якийсь час. З обох боків була абсолютна довіра.

Клуб із самого початку знав, що я не збираюся робити дурниць. Теоретично я міг би підписати контракт з іншим клубом з 1 січня, але навіть не думав про таку дурницю. Ми довіряємо одне одному. Напевно, так продовжуватиметься й надалі", — наводить слова Крооса AS.

Цього сезону Кроос провів 41 матч, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять результативних передач.