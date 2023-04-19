Іспанія

Легенда дограє останні роки в мадридському клубі.

Авторитетне іспанське видання AS стверджує, що лідер Реала та володар Золотого м'яча Карім Бензема продовжив контракт з "вершковими".

Реал скористався усним правилом, згідно з яким із футболістом, який завоював Золотий м'яч, автоматично продовжується договір. Тому угода з Карімом продовжена до 2024 року.

За інформацією джерела, наступний сезон стане для француза останнім у лавах мадридського клубу, і сам футболіст це усвідомлює.

Раніше повідомлялось, що Бензема увійшов до ТОП-5 футболістів з найбільшою кількістю матчів у Лізі чемпіонів.