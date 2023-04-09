Франция

Аргентинський форвард випередив португальця Кріштіану Роналду.

ПСЖ у матчі 30 туру французької Ліги 1 в гостях обіграв Ніццу з рахунком 2:0.

У цьому матчі результативним ударом та асистом відзначився нападник Ліонель Мессі, для якого це був перший гол за останні п'ять ігор.

За інформацією Sportskeeda, для 35-річного аргентинця це був 702 гол на клубному рівні в Європі, що є новим рекордом. Ліонель обійшов Кріштіану Роналду, на рахунку якого 701 забитий м'яч.

У складі ПСЖ Мессі забив 30 голів у 68 матчах, а решта 672 м'ячів були забиті за Барселону.

Нагадаємо, Роналду зараз виступає в чемпіонаті Саудівської Аравії за Ан-Наср.