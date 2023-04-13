Іспанія

31-річний футболіст підписав контракт на два роки.

Захисник Атлетіка Іньїго Мартінес у літнє трансферне вікно стане гравцем Барселони. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, сторони вже погодили та підписали контракт на два роки після успішного медогляду.

31-річний іспанець приєднається до "блаугранас" найближчого літа на правах вільного агента, коли в нього закінчиться контракт із "басками".

Зазначається, що Мартінес сумнівався у переході в каталонський клуб через справу Негрейри, але його переконав головний тренер Хаві.

Також Іньїго вважає, що для нього це останній шанс поборотися за трофеї на топ-рівні.

Нинішнього сезону Мартінес провів 13 подіїнків, у яких забив один гол.