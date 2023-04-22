Іспанія

Хорват поки не продовжив угоду із мадридською командою.

Луці Модричу пропонують десятки мільйонів євро за контрактом у Саудівській Аравії.

Футболіст хотів би залишитися в Мадриді, але переговорів щодо продовження угоди поки що немає. У той же час Модричу надійшла пропозиція з Аравійського півострова.

У Саудівській Аравії готові надати Модричу 50 мільйонів євро після сплати податків за два роки. 25 мільйонів на рік – це вдвічі більше грошей, які хорват заробляє в Реалі.

Нагадаємо, що контракт 37-річного футболіста з Реалом розрахований до кінця цього сезону.

Лука забив 4 голи і віддав 3 результативні паси в 26 матчах Ла Ліги цього сезону.