Іспанія

Коуч має намір довірити українцю місце у воротах.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що до кінця сезону надасть ігровий час для українського воротаря Андрія Луніна.

"Ми думаємо про ротацію, але якщо у Тібо Куртуа не буде проблем, то він продовжить грати. Андрій Лунін добре себе проявив. Я не виключаю, що він зіграє ще кілька ігор до кінця сезону", — сказав Анчелотті на передматчевій пресконференції.

Завтра, 25 квітня, Реал зіграє з Жироною в рамках чемпіонату Іспанії. Поєдинок стартує о 20:30. Онлайн-трансляція буде доступна на Football.ua.