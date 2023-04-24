Україна

Слова коуча після поразки від дніпрян.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов прокоментував виїзну поразку від Дніпра-1 (2:3) в матчі 22-го туру Української Прем’єр-ліги.

"Я гордий за свою команду, тому що ми грали проти суперника, який бореться за чемпіонство, гідно протистояли йому. Показали доволі організований футбол, мали хороші контратаки. Так, як планували, і будували цю гру. Але, напевно, досвід футболістів Дніпра-1 відіграв вирішальну роль у цьому поєдинку.

Зрівняти рахунок з 0:2 за такої ситуації з одним із лідерів чемпіонату – це цінно для нас, воно вартує багато. Насамперед це корисно для молодих футболістів. Але враження неоднозначні, тому що не вистачило концентрації відразу, з перших хвилин, можливо, якась невпевненість була у хлопців на старті матчу, на них тиснуло саме ім’я Дніпра-1, маю на увазі рівень цієї команди. Для молодих гравців це складне випробування, але вони з кожним матчем додають у грі, отримують досвід. Я думаю, що в перспективі з них вийдуть досить хороші футболісти.

Для будь-якої команди це удар – пропускати вирішальний гол у компенсовані хвилини. Але я після матчу в роздягальні подякував хлопцям за гру. Нам потрібно рухатися далі. Це варто взяти для себе як досвід – за цей поєдинок нам не соромно. Проте в нас попереду дуже важливі ігри, в яких потрібно виконувати наші завдання.

Не можемо зіграти одним і тим же складом, постійно застосовуємо ротацію. Це дуже серйозна проблема для нас. Порівняно з попереднім матчем грали 5 нових футболістів в основному складі, це дуже багато. Випадають виконавці через дискваліфікації, травми. Хотілося би зіграти оптимальним складом, поки що в другому колі цього зробити не вдалося.

У цій грі за основу Руху дебютували Столярчук і Теслюк. Ми й надалі тримаємо вектор на розвиток молодих футболістів. Сьогоднішню гру закінчувала практично команда U-19. Вони також суттєво не поступалися досвідченим гравцям Дніпра-1. Усе одно їм потрібен час, щоби отримати певний досвід і грати на рівні Прем’єр-ліги", - сказав тренер.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 зіграє в гостях у петровського Інгульця, а львівський Рух прийматиме полтавську Ворсклу.