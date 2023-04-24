Іспанія

Іспанець висловився щодо повернення після травми.

Півзахисник Барселони Педрі повернувся на поле після двох місяців відновлення від травми. Футболіст прокоментував своє повернення, яке відбулось в переможному матчі проти Атлетіко (1:0).

"Я дуже радий повернутися та перемогти. Уся команда сприйняла цей матч як фінальний. Він був дуже важливий і проти великого суперника. Завжди є надія на титул, але лишилося вісім фіналів.

Ферран — гравець, який багато працює… Є речі, які люди не бачать, і він заслуговував на цей забитий м'яч", — сказав Педрі.

Нагадаємо, іспанець травмував стегно. Раніше Педрі заявив, що травма — тяжкий удар для нього.