Україна

Футболіст оцінив поєдинок проти одеситів.

Півзахисник криворізького Кривбасу Максим Задерака поділився враженнями після домашнього матчу 22 туру УПЛ проти одеського Чорноморця — 2:3.

"Важка була гра, багато випало хлопців перед матчем. Але вийшли, билися, наче перевернули хід поєдинку, але чогось не вистачило. Тренерський штаб буде розбирати на теорії помилки, подивимось, чого нам не вистачило.

Чорноморець дуже гарна команда, ми їх розбирали і бачили їхні сильні якості. Ця поразка зробить нас сильнішими – розберемось, будемо готуватися до інших матчів, будемо аналізувати і грати для вболівальників", - цитує футболіста офіційний сайт Кривбасу.

Відео голів та огляд матчу між Кривбасом та Чорноморцем дивіться на Football.ua.