Іспанія

Став відомий склад Реала на матч Ла Ліги.

В рамках поєдинку тридцять першого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Реал зіграє на виїзді проти Жирони.

В стартовому складі мадридської команди зіграє український голкіпер Андрій Лунін.

Зазначимо, що Тібо Куртуа не поїхав з командою до Жирони, адже в нього перед виїздом проявився гастроентерит.

Реал: Лунін — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо — Кроос, Модріч, Вальверде — Родріго, Асенсіо, Вінісіус

Матч між Жироною та Реалом розпочнеться о 20:30. За текстовою трансляцією матчу можна спостерігати на Football.ua.