Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 25 квітня 2023 року, 23:00.

У рамках тридцять першого туру іспанської Ла Ліги напередодні відбулась зустріч поміж андалузькою севільським Бетісом та Реалом Сосьєдад.

Господарям полі не вдалось установити власний контроль над подіями на футбольному полі з перших хвилин і в підсумку вони ризикували програти перший тайм, проте з малочисельних спроб баскський колектив так і зміг відкрити рахунок.

Після перерви футбол продовжив залишатись доволі стриманим, однак проходив уже за більш помітною перевагою команди Хосе Луїса Менділібара. Севілья не відзначалась стабільним створенням гольових моментів та прагненням за будь-яку ціну відкрити рахунок, хоча й володіла ініціативою. Хоча й те саме можна сказати щодо її суперників.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бетіс — Реал Сосьєдад в іспанській Ла Лізі:

Бетіс — Реал Сосьєдад 0:0

Бетіс: Сілва — Руїбаль, Феліпе, Песселья, Міранда — Родрігес, Гвардадо (Іглесіас, 46) — Каналес, Карвалью, Родрі (Енріке, 46) — Перес.

Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель, Субельдія, Ле Норман, Муньйос (Елустондо, 73) — Субіменді — Кубо, Ільярраменді (Меріно, 62), Мендес (Сільва, 62) — Оярсабаль (Барренечеа Мугуруса, 62), Серлот (Фернандес, 73).

Попередження: Родрігес — Субіменді, Муньйос, Субельдія.