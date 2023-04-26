Іспанія

Минулого разу це вдалося зробити Естебану Еччеварії в 1947 році.

У матчі 31 туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі обіграла мадридський Реал (4:2).

Усі чотири м'ячі у складі переможців забив нападник Валентин Кастельянос.

За інформацією MisterChip, Кастельянос став першим за 76 років гравцем, якому вдалося забити "вершковим" чотири або більше голів у матчі чемпіонату Іспанії.

Востаннє таке вдавалося Естебану Еччеварії, який виступав за Реал Ов'єдо та забив п'ять голів у ворота Реала у 1947 році.

Також Валентин став шостим футболістом в історії, якому вдалося забити чотири м'ячі у ворота Реала в одному матчі Ла Ліги.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Жирона — Реал.