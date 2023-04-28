Валенсія зуміла вирвати перемогу над Вальядолідом у матчі 31-го туру Ла Ліги завдяки голу від Герри на 90+3 хвилині гри.

Таким чином, "кажани" залишили зону вильоту.

Огляд матчу

Валенсія – Вальядолід 2:1
Голи: Діакабі, 60, Герра, 90+3 – Ларін, 6.

Валенсія: Мамардашвілі, Фульк'є, Пауліста, Діакабі, Озкаджар (Дуро, 46), Гая, Муса (Дієго Лопес, 84), Алмейда (Герра, 89), Ніко Гонсалес (Мориба, 84), Кавані, Ліно (Тоні Лато, 90).
Вальядолід: Масіп, Фреснеда, Хоакін Фернандес, Ель-Ямік (Санчес, 53), Онгла, Ескудеро (Кенеді, 80), Амалла (Агуадо, 44), Мончу, Кіке Перес (Оласа, 79), Плата (Плано, 80), Ларін.

Попередження: Кіке Перес (55), Масіп (57), Онгла (66), Хоакін Фернандес (71). 