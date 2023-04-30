Іспанія

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Бетісом.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував перемогу своєї команди у матчі 32 туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса (4:0).

"Після заслуженої поразки від Райо Вальєкано ми мали відреагувати. Команда це зрозуміла.

Ми динамічно діяли на початку гри, забили, потім було вилучення, і далі матч складався на нашу користь. Чудова гра. Ми отримали змогу провести ротацію. Ми зробили ще один крок на шляху до нашої мети.

Було важливо випустити Дембеле, щоб він провів якийсь час на полі. Він сказав, що добре почував себе. Крістенсен — чудове придбання, нам його не вистачало. Тепер потрібно лише щоб повернувся Серджі Роберто. За два тижні всі будуть гаразд", — наводить слова Хаві Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Бетіс.