Іспанія

На рахунку французького форварда 235 голів.

Мадридський Реал у матчі 32 туру іспанської Ла Ліги обіграв Альмерію (4:2).

У цьому матчі нападник "вершкових" Карім Бензема відзначився оформленим хет-триком.

За інформацією OptaJose, 35-річний француз вийшов на четверте місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії. У його активі 235 голів.

Рекордсменом за цим показником є Ліонель Мессі (474 голи), за яким йдуть Кріштіану Роналду (311) та Телмо Сарра (252).

Цього сезону Бензема провів 37 матчів, у яких забив 29 голів та віддав шість результативних передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Альмерія.