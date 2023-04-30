На рахунку французького форварда 235 голів.
Карім Бензема, Getty Images
30 квітня 2023, 13:08
Мадридський Реал у матчі 32 туру іспанської Ла Ліги обіграв Альмерію (4:2).
У цьому матчі нападник "вершкових" Карім Бензема відзначився оформленим хет-триком.
За інформацією OptaJose, 35-річний француз вийшов на четверте місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії. У його активі 235 голів.
Рекордсменом за цим показником є Ліонель Мессі (474 голи), за яким йдуть Кріштіану Роналду (311) та Телмо Сарра (252).
Цього сезону Бензема провів 37 матчів, у яких забив 29 голів та віддав шість результативних передач.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Альмерія.