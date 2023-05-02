Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 33-го туру Прімери, який пройде 2 травня та розпочнеться о 23:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться два Реали: Сосьєдад та мадридський, друге місце проти четвертого.

Реал Сосьєдад – Реал Мадрид

Вівторок, 2 травня, 23:00, стадіон Аноета, Сан-Себастьян. Арбітр зустрічі – Хуан Пулідо Сантана

Пряма трансляція на MEGOGO.

Реал Сосьєдаду важливо не програти, адже вони борються за потрапляння до четвірки найкращих команд, що дозволить зіграти наступного сезону у Лізі чемпіонів. Це може статися вперше за десять років. На даний момент баски випереджають Вільярреал на п'ять очок за шість турів до кінця чемпіонату. Але слід зазначити, що "жовта субмарина" перебуває в добрих кондиціях і, ймовірно, боротьба за четвертий рядок буде до останнього туру.

Відверто кажучи, мадридський Реал не має мотивації в чемпіонаті Іспанії. Майже напевно Барселона стане чемпіоном, а відіграти відрив в одинадцять очок за шість турів до кінця вкрай складно. Майже неймовірно, коли йдеться мова про Барселону.

Реал має пріоритетні завдання – півфінал Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті, а також фінал Кубка Іспанії, де треба зіграти проти Осасуни. Завдання "вершкових" у Ла Лізі – уникати травм і, наскільки можливо, не програвати так, як це було з Жироною (2:4).

За версією букмекерів, у Сосьєдада більше шансів на перемогу у майбутньому матчі: вікторія басків оцінюється коефіцієнтом 2.44, а перемога мадридської команди – 2.91. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.49.

Орієнтовні склади:

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо, Субельдія, Ле Норман, Муньйос — Субіменді — Мендес, Давід Сільва, Меріно — Кубо, Серлот.

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо – Вальверде, Чуамені, Себальйос – Асенсіо, Бензема, Родріго.

Не зіграють: Садік, Ріко – Камавінга, Вінісіус Жуніор (у двох – перебір карток), Менді, Алаба, Модрич.

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