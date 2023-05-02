Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Роберто Мартінес висловився на тему значення Кріштіану Роналду для збірної Португалії.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував ситуацію з нападником Кріштіану Роналду у національній команді.

"Роналду — важливий гравець та людина в роздягальні. Він грає на ключовій позиції та є нападником, який може визначити долю матчу.

Роналду — гравець з унікальним досвідом. Окрім нього немає гравців, які провели 198 матчів за збірну. Для нас це дуже важливо. Не думаю, що по гравцю з таким досвідом потрібно якось тренерське рішення.

Все вирішує сам футбол. Я ухвалюю рішення заради блага команди, але в підсумку все визначається футболом.

На мою думку, Кріштіану зіграв вкрай позитивну та важливу роль у стартових матчах, тож необхідно продовжувати працювати з таким же підходом до справи", - наводить слова Мартінеса O Jogo.

Нагадаємо, у перших двох матчах відбору Євро-2024 Португалія розгромила Ліхтенштейн (4:0) та Люксембург (6:0). У двох зустрічах Роналду забив чотири м'ячі, оформивши по дублю.