Іспанія

Відбувся черговий матч 33 туру іспанського чемпіонату.

У матчі 33 туру іспанської Ла Ліги Вільярреал у гостях не зміг обіграти Валенсію. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 62 хвилині, коли результативним ударом у складі "жовтої субмарини" відзначився Ніколас Джексон. Проте за десять хвилин Самуель Ліно зрівняв цифри на табло.

Після 33 турів Вільярреал набрав 54 очки та посідає п'яте місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а у Валенсії — 34 бали та 17 рядок перед зоною вильоту. Від Еспаньйола, який має гру в запасі, "кажанів" відділяє всього лише три бали.

Валенсія — Вільярреал 1:1

Гол: Ліно, 72 — Джексон, 62.

Валенсія: Мамардашвілі — Гая, Пауліста, Діакабі, Коррейя — Алмейда (Дуро, 70), Гонсалес (Моріба, 56), Морено, Муса — Ліно (Лато, 86), Кавані (Марі, 86).

Вільярреал: Рейна — Педраса, Торрес, Альбіоль, Фойт — Баена, Парехо, Терратс (Трігерос, 74) — Піно (Капу, 66), Чуквезе (Ж. Морено, 80), Джексон.

Попередження: Гонсалес, Ліно, Коррейя, Кавані — Джексон, Фойт.