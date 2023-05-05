Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Прімера продовжує близитися до завершення. Важка перемога каталонців та інші.

Результати туру



Барселона зуміла дотиснути Осасуну

Каталонці з трудом зуміли переграти команду Аррасате.

тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен (Ерік Гарсія, 52), Бальде (Альба, 76) — Бускетс (Ферран Торрес, 76), де Йонг — Рафінья (Дембеле, 52), Педрі, Гаві (Фаті, 36) — Левандовський

Айтор Фернандес – Дієго Морено, Унаї Гарсія, Еррандо, Ману Санчес – Ібаньєс, Торро (Крус, 59) – Рубен Гарсія (Барха, 46), Орос (Муньйос, 46), Беніто (Арідане, 70) – Авіла (Кіке, 59)

Вже не 27 хвилині червону картку отримав захисник гостей Хорхе Еррандо, проте симпатичний колектив з Памплони не лише відсиджувався у обороні, а й намагався вибігати в контратаки.

Декілька разів Марк-Андре тер Штегену доводилося вступати в гру.

Втім втриматися не вийшло через чіткий удар від Жорді Альби, не забуваємо також стосовно відміненого голу Левандовські.

Черговий сухий матч Барселони.

Реал впевнено поступається Сосьєдаду

Мадрид продовжує втрачати очки у Прімері.

Реміро — Горосабель (Елустондо, 63), Субельдія (Пачеко, 64), Ле Норман, Муньйос — Субіменді — Кубо (Барренечеа, 74), Меріно, Давід Сільва (Ільярраменді, 89), Оярсабаль — Серлот (Карлос Фернандес, 74)

Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо – Себальос, Чуамені, Кроос (Васкес, 63) – Асенсіо (Аррібас, 82), Маріано (Альваро, 59), Родріго

Перед матчем відбулася невтішна подія для Мадриду. Карім Бензема не зміг прийняти участь у зустрічі.

Це дещо змінювало розклади та трішки вирівнювало їх. Сосьєдад наразі активно бореться за Лігу чемпіонів і мотивації йому не займати.

Як підсумок – гарна перемога у виконанні симпатичної команди Альгуасіля. Парадоксально, що ледь не головним антигероєм матчу став Мілітао, який завдав найбільшу кількість ударів в Реала в поєдинку, але потрібно надійно грати в захисті, чого якось не спостерігається за бразильцем цієї весни.

Червону картку також отримав досвідчений Карвахаль. Враховуючи жовту картку він все одно пропускав би наступний поєдинок, проте факт залишається очевидним.

Символічно, що вирішальний гол забив Кубо, який не знадобився столичним попри непогану гру у Мальорці та баскському Реалі. Другий поклав Барренечеа під завісу, скориставшись блискучим пасом авторства Давіда Сілви.

Куртуа міг виручити принаймні в епізоді з другим взяттям воріт. Може це оборона команди така безнадійна цього сезону, а не Тібо із Андрієм Луніним?!

Свято в Сан-Себастьяні відбудеться. Дуже сильно хочеться побачити хлопців у головному за статусом єврокубку.

Коротко про інші матчі туру

- Альмерія переграла кризовий Ельче (2:1). Команда Вессасесе забила лише на фінальному відрізку поєдинку.

- Валенсія та Вільярреал не виявили переможця у левантійському дербі (1:1). Ніколас Джексон забиває в черговому турі підряд.

- Атлетіко провів черговий результативний матч та переграв Кадіс (5:1). Антуан Грізманн та компанія нарешті розблокували атакувальний скілл та поступово трансформують команду саме із оборонного колективу в атакувальний.

- Хетафе здобув важливу перемогу над Сельтою (1:0). Енес Унал реалізував пенальті.

- Жирона із Віктором Циганковим у складі переграла непоступливу Мальорку (2:1). Вирішальний м'яч було забито з пенальті.

- Севілья зуміла обіграти Еспаньйол (3:2). Папе Гує чітко вразив ворота на фінальному відрізку матчу.

- Атлетік вдома програв Бетісу (0:1). Вілліан Жозе забив чітким ударом з розвороту на стартових хвилинах матчу.

- Райо зумів обіграти Вальядолід (2:1). Команда реабілітувалася за попередні поразки.

Цікаві факти та статистика

Найкращий гол

Чоко Лосано (Кадіс)

Хаві Пуадо (Еспаньйол)

Найкращий гравець

Жорді Альба (Барселона) – переможний гол Осасуні

Такефусо Кубо (Реал) – вирішальне взяття воріт чемпіона Реала

Символічна збірна

Таблиця

# И О 1 Барселона 33 82 2 Атлетіко 33 69 3 Реал Мадрид 33 68 4 Реал Сосьєдад 33 61 5 Вільярреал 33 54 6 Бетіс 33 52 7 Атлетік 33 47 8 Жирона 33 47 9 Райо Вальєкано 33 46 10 Осасуна 33 44 11 Севілья 33 44 12 Мальорка 33 41 13 Сельта 33 39 14 Альмерія 33 36 15 Кадіс 33 35 16 Вальядолід 33 35 17 Валенсія 33 34 18 Хетафе 33 34 19 Еспаньйол 33 31 20 Ельче 33 16



Розклад наступного туру