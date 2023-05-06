Іспанія

Француз може перебратись в Ла ЛІгу.

Реал розглядає різноманітні варіанти посилення атакуальної ланки складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Relevo, мадридський клуб зробив запит щодо нападника Айнтрахта з Франкфурта Рандаля Коло Муані. В Реалі високо оцінюють гравця.

Цього сезону французький футболіст провів 41 матч за Айнтрахт, у яких він забив 21 гол і віддав 15 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія визначила Коло Муані як головну трансферну ціль на літо.