Француз може перебратись в Ла ЛІгу.
Рандаль Коло Муані, getty images
06 травня 2023, 12:58
Реал розглядає різноманітні варіанти посилення атакуальної ланки складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Relevo, мадридський клуб зробив запит щодо нападника Айнтрахта з Франкфурта Рандаля Коло Муані. В Реалі високо оцінюють гравця.
Цього сезону французький футболіст провів 41 матч за Айнтрахт, у яких він забив 21 гол і віддав 15 результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія визначила Коло Муані як головну трансферну ціль на літо.