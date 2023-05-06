Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Іспанії, у якому зіграють мадридський Реал та Осасуна.

Мадридський Реал та памплонська Осасуна розіграють поміж собою Кубок Іспанії в матчі на Естадіо де ла Картуха в Севільї.

Карло Анчелотті, після поразки від Реала Сосьєдад (0:2), залучив до стартового складу Алабу до пари центральних захисників, тоді як Камавінга з'явиться від нього ліворуч, Вальверде повернеться до трикутнику в центрі поля, а Бензема та Вінісіус долучаться до атаки.

Ягоба Аррасате, після поразки від каталонської Барселони (0:1), повністю змінив стартову одинадцятку, залучивши основних виконавців для поточної кампанії.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінга — Вальверде, Чуамені, Кроос — Родріго, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Вальєхо, Начо, Азар, Модрич, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Себальос, Рюдігер, Маріано.



Осасуна: Еррера — Монкайола, Арідане, Д. Гарсія, Крус — Аймар, Торро, Гомес — Р. Пенья, Будімір, Абде.

Запасні: Айтор Фернандес, У. Гарсія, Авіла, Барха, Р. Гарсія, Кіке, Ібаньєс, М. Санчес, Еррандо, Муньйос, Морено.



Гра Реал — Осасуна почнеться о 23:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.