Іспанія

Керманич Реала прокоментував перемогу в фінальній кубковій грі.

Мадридський Реал напередодні обіграв памплонську Осасуну в фінальному протистоянні Кубка Іспанії, здобувши головний трофей турніру.

Реал — Осасуна 2:1 Відео голів та огляд фіналу Кубка Іспанії

Після завершення церемонії нагородження головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Ми заслужили виграти Кубок Іспанії не лише завдяки вдалій грі в фіналі, а й завдяки тому, як нам вдалося перемогти дуже сильних суперників на власному шляху.

Спасибі команді, клубу та вболівальникам за те, чого вони досягли. Ми виграли всі можливі титули за останні два сезони, і тепер ми будемо готуватись до наступного виклику в Лізі чемпіонів у радісній атмосфері.

Нам потрібно гідно зустріти черговий виклик на власному шляху, тому що ми дуже близькі до ще одного фіналу й зробимо все можливе, щоб зіграти в ньому. У першому матчі проти Сіті ми матимемо перевагу: гратимемо 12 проти 11.

Ми добре почали гру з нестримним в атаці Вінісіусом на лівому фланзі. Потім команда трохи втратила спокій, і я побачив багато нервів, коли футболісти прийшли до роздягальні в перерві.

Усе, що ця команда повинна робити, це — грати у футбол, бо вони роблять це феноменально. Решта моментів змушує вас утрачати контроль і концентрацію. У другому таймі ми почали погано, суперники зрівняли рахунок, проте, на щастя, Родріго змінив динаміку ще один раз", — заявив італійський фахівець.

Наступну гру мадридський Реал проведе вдома проти англійського Манчестер Сіті в рамках півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.