Іспанія

Каталонці зможуть зіграти в турнірі наступного сезону.

Барселона отримала ліцензію на участь в наступному розіграші Ліги чемпіонів, не дивлячись на справу Негрейри.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, фахівці УЄФА розглянули відповідну документацію та одноголосно схвалили надання дозволу.

Раніше прокуратура Барселони подала позов на клуб у справі про можливу корупцію при виплатах колишньому віцепрезидентові технічного суддівського комітету Хосе Негрейрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Ла Ліги Тебас проти того, щоб чотири клуби з Іспанії грали у Лізі чемпіонів.