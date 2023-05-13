Іспанія

Український вінгер з'явиться на полі із перших хвилин матчу Ла Ліги.

Сьогодні відбудеться матч 34 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона у гостях зіграє проти Реала Сосьєдада.

Тренерський штаб гостей на чолі з Мічелом вже визначився зі стартовим складом команди, і він довірив місце на полі українському вінгеру Віктору Циганкову.

Для 25-річного українця це буде 15 матч у складі іспанської команди. На його рахунку три забиті м'ячі та чотири асисти.

Матч Реал Сосьєдад — Жирона розпочнеться о 15:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.