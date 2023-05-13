Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 13 травня 2023 року, 15:00.

У рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад зіграв на своєму полі у результативну нічию з Жироною, при цьому гості догравали матч у меншості через вилучення Ромеу.

Команди двічі обмінялися забитими м'ячами, при цьому не можна не відзначити, що у моменті з першим голом Жирони свій п'ятий асист із моменту зимового трансферу з київського Динамо оформив український вінгер Віктор Циганков.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Жирона в 34 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Сосьєдад — Жирона 2:2

Голи: Оярсабаль, 5, пенальті, Сільва, 24 — Коуту, 37, Стуані, 45

Сосьєдад: Реміро — Горосабель, Субельдія (Барренечеа, 63), Ле Норман, Муньйос — Сільва, Субіменді, Меріно, Оярсабаль (Пачеко, 63) — Кубо, Серлот (Фернандес, 81)

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Лопес, Каррера (Гутьєррес, 60) — Ромеу — Коуту (Артеро, 71), Циганков, Мартен (Хуанпе, 90), Рікельме (Кальєнс, 90) — Стуані (Рейньєр, 71)

Попередження: Субельдія, Ле Норман, Оярсабаль, Барренечеа, Субіменді — Ромеу, Мартінес

Видалення: Ромеу, 87