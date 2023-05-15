Мадридський клуб з повагою поставився до чемпіонського титулу заклятих ворогів.
Святкування Барселони, фото - твіттер Барселони
15 травня 2023, 10:30
У 34-му турі Ла Ліги Барселона на виїзді виграла в Еспаньйола (4:2) та достроково оформила чемпіонство.
Для Барселони це 27 чемпіонство Ла Ліги в історії. Більше лише у мадридського Реала – 35.
Тим часом "вершкові" проявили повагу до каталонської команди та привітали з чемпіонським титулом.
"Вітаємо Барселону, чемпіона Ла Ліги 2022/2023", — написали мадридці у твіттері.
Еспаньйол — Барселона 2:4 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги