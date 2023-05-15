Іспанія

Мадридський клуб з повагою поставився до чемпіонського титулу заклятих ворогів.

У 34-му турі Ла Ліги Барселона на виїзді виграла в Еспаньйола (4:2) та достроково оформила чемпіонство.

Для Барселони це 27 чемпіонство Ла Ліги в історії. Більше лише у мадридського Реала – 35.

Тим часом "вершкові" проявили повагу до каталонської команди та привітали з чемпіонським титулом.

"Вітаємо Барселону, чемпіона Ла Ліги 2022/2023", — написали мадридці у твіттері.

Enhorabuena al @FCBarcelona, campeón de la Liga 2022-2023. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 14, 2023

Еспаньйол — Барселона 2:4 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги