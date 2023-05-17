Іспанія

Італійський півзахисник готовий змінити клуб.

Півзахисник Парі Сен-Жермен Марко Верратті не почуває себе комфортно в клубі та хоче змінити місце роботи.

Як повідомляє видання RMC Sport, італійський футболіст бачить своє майбутнє в Інтері або Ювентусі, але також розглядає варіант з мадридським Реалом.

Зазначимо, що Верратті дуже розчарований претензіями фанатів. Змінити його думку про відхід може лише новий тренер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ультрас ПСЖ влаштували протест і закликають Верратті, Мессі, Неймара та Аль-Хелайфі піти.