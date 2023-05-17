Італійський півзахисник готовий змінити клуб.
Марко Верратті, getty images
17 травня 2023, 18:59
Півзахисник Парі Сен-Жермен Марко Верратті не почуває себе комфортно в клубі та хоче змінити місце роботи.
Як повідомляє видання RMC Sport, італійський футболіст бачить своє майбутнє в Інтері або Ювентусі, але також розглядає варіант з мадридським Реалом.
Зазначимо, що Верратті дуже розчарований претензіями фанатів. Змінити його думку про відхід може лише новий тренер.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ультрас ПСЖ влаштували протест і закликають Верратті, Мессі, Неймара та Аль-Хелайфі піти.