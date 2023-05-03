Вболівальники паризького клубу незадоволені футболістами та керівництвом парижан.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
03 травня 2023, 21:18
Вболівальники французького ПСЖ зібралися перед будинком штаб-квартири клубу з вимогою змін. Про це повідомляє RMC Sport.
Мітинг паризьких фанатів спочатку був викликаний невдоволенням можливого переїзду ПСЖ зі стадіону Парк де Пренс на Стад де Франс.
Однак нещодавня поїздка нападника Ліонеля Мессі до Саудівської Аравії після поразки від Лор'яна в Лізі 1 також не залишилася без уваги і навіть зачепила інших гравців.
Агресивні фанати скандували образи на адресу Мессі, Неймара та Марко Верратті, вимагаючи їхнього відходу з клубу. Також під критику потрапили головний тренер Крістоф Галтьє та президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі.
"У нас немає капітана корабля. Ми хочемо кращого президента, ніж є у нас зараз. Того, хто погодився б зустрітися з нами тоді, коли ми просимо. ПСЖ має бути на Парк де Пренс, а не на Стад де Франс", — кричав президент фанатського руху ПСЖ Ромейн Мабілль.
Раніше повідомлялося, що у Саудівській Аравії готують для Мессі найбільший контракт в історії футболу.