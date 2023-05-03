Франция

Вболівальники паризького клубу незадоволені футболістами та керівництвом парижан.

Вболівальники французького ПСЖ зібралися перед будинком штаб-квартири клубу з вимогою змін. Про це повідомляє RMC Sport.

Мітинг паризьких фанатів спочатку був викликаний невдоволенням можливого переїзду ПСЖ зі стадіону Парк де Пренс на Стад де Франс.

Однак нещодавня поїздка нападника Ліонеля Мессі до Саудівської Аравії після поразки від Лор'яна в Лізі 1 також не залишилася без уваги і навіть зачепила інших гравців.

🗣️ « Neymar casse-toi, Neymar casse-toi »



Le @Co_Ultras_Paris très en colère contre Neymar, Messi, Neymar et NAK😡



(🎥 @psgcommunity_ ) pic.twitter.com/9AZIWDI6VU — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 3, 2023

Агресивні фанати скандували образи на адресу Мессі, Неймара та Марко Верратті, вимагаючи їхнього відходу з клубу. Також під критику потрапили головний тренер Крістоф Галтьє та президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі.

🗣️ « y a plein de choses qui vont pas »



« On veut un président qui soit plus présent, qui nous entende »



« Le PSG c’est au Parc des Princes »



« Ils nous ont fait honte toute l’année »



Le discours de @RomainMabille devant la factory🔴🔵 pic.twitter.com/QjxpOfcb9q — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 3, 2023

"У нас немає капітана корабля. Ми хочемо кращого президента, ніж є у нас зараз. Того, хто погодився б зустрітися з нами тоді, коли ми просимо. ПСЖ має бути на Парк де Пренс, а не на Стад де Франс", — кричав президент фанатського руху ПСЖ Ромейн Мабілль.

Раніше повідомлялося, що у Саудівській Аравії готують для Мессі найбільший контракт в історії футболу.