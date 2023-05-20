Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 35-го туру Прімери, який пройде 20 квітня та розпочнеться о годині 22:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Барселона та Сосьєдад. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

БАРСЕЛОНА — СОСЬЄДАД

СУБОТА, 20 ТРАВНЯ, 22:00. КАМП НОУ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАВЬЄР РОХАС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MGOGO.

Барселона офіційно стала тріумфатором чемпіонату Іспанії. Команда практично не має турнірної мотивації, хіба встановити рекорд по матчам без пропущених голів. Сосьєдад напроти активно бореться за Лігу чемпіонів та фактично гарантував собі потрапляння до головного єврокубку. Залишилося зовсім трошки до цієї події.

Для цього потрібно вигравати та контролювати конкурентів, Вільярреал та кризовий Бетіс, що активно підпирають знизу. Перемога над Барселоною може стати чудовим шансом залишити відрив.

Якщо раніше баски давали бій принаймні на Аноеті, то вже декілька сезонів ситуація складається не на користь клубу. Каталонці перемагають не завжди може впевнено, проте беруть стабільні очки.

Сосьєдад обіграв Реал у нещодавньому матчі, тому, можливо, й колектив Хаві з плеядою зірок калібру Педрі йому також під силу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Де Йонг, Бускетс, Педрі — Рафінья, Левандовські, Фаті

Сосьєдад: Реміро — Горосабель, Елустондо, Ле Норман, Муньйос — Субіменді, Наварро, Марін — Кубо — Оярсабаль, Сьорлот

Не зіграють: Аларкон, Гаві — Мендес, Меркеланс, Садік, Сільва

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